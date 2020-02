Dos personas heridas por choque de cinco automóviles en La 33, occidente de Medellín

Un video permite apreciar el impacto causado por el accidente entre personas que departían en un establecimiento conocido como La caverna de Baco.

La grabación, hecha por un aficionado, capta los instantes posteriores al choque.

“Uy, Dios mío bendito, Virgen Santa, casi que me dan a mí, Dios mío bendito… Allí hay un parcero tirado, pero no sé. Ay, no, Virgen del Carmen”, expresa la persona graba, mientras recorre la zona del múltiple choque. Uno de los autos afectados es un taxi.

Según las primeras versiones, que son investigadas por las autoridades, el hecho habría sido provocado por personas que practicaban piques ilegales en el sentido occidente oriente de la avenida calle 33 de Medellín.

Uno de los implicados chocó a alta velocidad, inicialmente con otro vehículo que estaba saliendo de las celdas de parqueo que hay en la zona, y luego con los otros tres autos.

Al parecer, uno de los conductores se fue del sitio.