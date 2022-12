Dos policías, a la cárcel por supuesta extorsión a un detenido

Foto: Los patrulleros Edison Mejía Correa y Óscar Fabián Sánchez Torres, detenidos por concusión. Cortesía

A la cárcel fueron enviados los patrulleros de la Policía Nacional Edison Mejía Correa y Óscar Fabián Sánchez Torres, señalados de exigirle dinero a un detenido a cambio, presuntamente, de dejarlo en libertad.

Los hechos, según informó la Fiscalía, ocurrieron el 26 de junio cuando los funcionarios buscaron a la víctima en su casa del barrio Buenos Aires en Medellín, “allanaron ilegalmente el inmueble y lo capturaron” porque al parecer una motocicleta que estaba ubicada en las afueras de la casa había sido robada días antes.



Lo señalaban de cometer el delito de receptación.



La Fiscalía dijo que “en el informe entregado para las audiencias preliminares, los policiales escribieron que la víctima había sido aprehendido mientras se movilizaba en el vehículo automotor”.



Además, explicó el organismo judicial, los patrulleros le exigieron al detenido y a un hermano suyo 5 millones de pesos para no judicializarlo y dejarlo libre por lo que algunos de sus familiares entregaron parte del dinero.



Frente a un juez, el detenido recuperó la libertad porque el delito de receptación no exige la prisión.



Al enterarse que el hombre fue dejado libre, los policías, estableció la Fiscalía, exigen el resto del dinero, pero las víctimas no lo entregan porque el trato fue incumplido.



Mejía Correa y Sánchez Torres negaron los señalamientos, pero el Juzgado 18 Penal Municipal de Medellín con Función de Control de Garantías les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.



Los investigados fueron capturados por funcionarios del CTI, adscritos al Gaula militar, con apoyo de la Sipol de la Policía.