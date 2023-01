Dos policías, un expolicía y dos funcionarios del CTI, implicados en caso de extorsión en Antioquia

Según la Fiscalía, los presuntos delincuentes exigieron dinero a un candidato a la Alcaldía de Bello y a un comerciante con falsos expedientes judiciales.

Los presuntos integrantes de lo que la Fiscalía calificó como una organización criminal fueron identificados como Gabriel León Ortiz, alias ‘el Viejo o el Fiscal’, y Luis Javier Gracia Acevedo, alias ‘el Gordo’, ambos servidores del CTI Seccional Medellín, los patrulleros Luis Fernando García Acevedo y su compañero Yamid Andrés López Lezcano, el expolicía Samir Alexis Celis Uribe y particular Jhisser Guillermo Sandoria Maturana.

El ente acusados dio a conocer que, según lo establecido durante la investigación, en octubre de 2019” un comerciante del centro de Medellín y uno de los candidatos a la alcaldía del municipio de Bello (Antioquia) habrían sido abordados por los servidores públicos, quienes les exigieron millonarias sumas de dinero a cambio de no vincularlos a supuestos procesos penales”.

Para darle más credibilidad al supuesto proceso judicial, los documentos presentados a las víctimas, según dijeron estas a las autoridades, fueron impresos con logos institucionales de la Fiscalía y la Policía Nacional y tenían fotos y otros supuestos elementos materiales probatorios.

Además, “a uno de los extorsionados lo habrían conducido hasta una de las sedes de la Fiscalía, donde uno de los investigadores del CTI se hizo pasar como fiscal para presionar el pago del dinero”.

La banda, determinaron los investigadores, le habría exigido al comerciante 500 millones de pesos, dinero que no fue entregado.

El caso fue denunciado y los implicados detenidos. El Juzgado 7 Penal Municipal de Medellín con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los funcionarios del CTI Gabriel León Ortiz y a Luis Javier Gracia Acevedo, como presuntos responsables de tentativa de extorsión agravada.

También fueron cobijados con esa medida los patrulleros de la Policía Nacional, quienes estaban adscritos a la estación de Girardota, Antioquia, el expolicía Samir Alexis Celis Uribe y al particular Jhisser Guillermo Sandoria Maturana.

Sobre Celis Uribe, retirado de la Policía Nacional en abril, la Fiscalía indicó que tiene otras denuncias por conductas delictivas similares presuntamente cometidas en diversas regiones del país.

Las capturas fueron realizadas por el mismo CTI con apoyo del Gaula Militar. Los señalados delincuentes no aceptaron cargos y sus abogados apelaron las medidas de aseguramiento.

El delito de la extorsión es tan preocupante en Antioquia, que hasta los comerciantes se han unido para enfrentarlo junto a las autoridades.