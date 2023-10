Drama de una madre de Segovia: Clan del Golfo le mató dos hijos en un lapso de 10 meses

Sonia González Londoño es una madre de Segovia, Antioquia , que a sus 44 años de edad ha visto morir a sus dos hijos en menos de un año. En la búsqueda de hacer justicia por el asesinato de su hijo de 17 años, tras negarse a pagar una extorsión, los mismos criminales le arrebataron al otro.



“A raíz de que yo seguía pidiendo justicia y no me quedaba callada, el 14 de septiembre de este año, con 10 meses y un día de haber enterrado al otro, me matan mi hijo. Salía de jugar un partido de fútbol”, cuenta.

Ella es de Segovia, Antioquia, pero ya no vive allí, ahora huye por su vida. Aunque no pierde la esperanza de que el grupo armado que acabó con la existencia de sus dos hijos pague por estos crímenes sus fuerzas se debilitan con el paso del tiempo.

“Yo le decía al mismo Clan del Golfo que saliera para que acabara con la vida de mi niña y yo, porque nosotras estábamos desarmadas, como a ellos les gusta. Ya se puede ver que me mataron a dos hijos que no tenían nada que ver ni con armas ni con nada, simplemente los matan porque les dio la gana”, agrega.

En sus redes ha divulgado su historia de dolor y pide apoyo para poder salir del país: “Estoy esperando a ver qué va a hacer el Gobierno, ya son 11 meses y tres días, y estoy deambulando”.

Esta madre de Segovia perdió lo que más quería y tuvo que abandonar lo único que tenía para tratar de hacer justicia.

“Esto no se lo deseo a nadie, no sé si me duele, sí me arde, si lloro, si respiro. Lo único que yo digo es que la misericordia de Dios me tiene acá”, dice entre lamentos.

Sonia es muy valiente, sigue en pie de milagro y encuentra motivos para levantarse cada vez que recuerda que el asesinato de sus dos hijos no puede quedar impune. Pide ayuda a las autoridades para que los culpables paguen y ella no muera en el intento.