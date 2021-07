La dramática travesía de los miles de migrantes varados en Necoclí

Es crítica la situación humanitaria en Necoclí, Antioquia, para los miles de migrantes que están a la espera de poder cruzar hacia Panamá. Algunos de ellos contaron a Noticias Caracol cómo ha sido su dura travesía.

Miguel Voltaire es un migrante brasilero que está varado junto a su familia en Necoclí hace varios días a la espera de conseguir un tiquete que lo lleve a Capurganá, Chocó, y seguir su viaje hacia los Estados Unidos.

“Yo salí hace dos meses de mi hogar y nosotros tenemos un proyecto de llegar a los Estados Unidos, pero no ha sido tan fácil, lo que nos propusieron antes de llegar a nuestro destino fue completamente diferente. Yo tengo aquí un mes y en este punto 23 días y no me ha sido fácil”, cuenta Voltaire.

Cubanos, haitianos, venezolanos, africanos y brasileros engrosan la lista de más de 10 mil personas que esperan poder montarse en una lancha y seguir su travesía.

“Pensábamos que era más rápido en la situación de la lancha, pero se nos dificultó un poco porque eso está muy difícil allí. Yo quiero cruzar para reunirme con mis nietos y con mi familia”, dice Odalis, migrante cubana.

En medio de la calle, sobre bolsos y carpas, así, en precarias condiciones, viven miles de migrantes.

“Me llamo Lorenzo, soy cubano. Desde Cuba salí hace dos años hace Uruguay y ahora estoy aquí tratando de hacer la travesía para llegar donde está mi familia”, manifiesta Lorenzo, migrante cubano.

Aunque muchos están hospedados en hoteles y casa de familiares, cada día llegan más y más personas.

Ante esta situación, un grupo de empresarios hoteleros y comerciantes buscaron alternativas para ayudar a los migrantes.

“El plan de choque fue que varios hoteles o empresas que podíamos prestar el servicio de venta de tiquetes nos pusimos a la orden a la empresa SAS Caribe y se abrieron 12 frentes de venta de tiquetes para que no hubiese tanta aglomeración en una sola parte”, indica Ana Teresa Ramos, propietaria de hotel.

La Alcaldía de Necoclí decretó la calamidad pública por el colapso sanitario.

“El llamado urgente que nosotros le hemos hecho al Gobierno nacional es el acompañamiento y el apoyo de que Migración Colombia esté aquí, haga presencia o nos monte una oficina para poder brindarle solución a la población migrante”, subraya Yamalis Tapia, alcaldesa (e) de Necoclí.

El defensor nacional del pueblo llegará a Necoclí a evaluar la situación humanitaria.