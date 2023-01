Dramático relato de jóvenes agredidos por un grupo de policías y soldados en la comuna 13

El testimonio indica que los funcionarios les apuntaron con fusiles y los golpearon. Alcaldía, Policía y Ejército rechazaron lo ocurrido y anunciaron medidas.

El hecho ocurrió sobre las 3:00 de la mañana en las escaleras eléctricas de la comuna 13 de Medellín, cuando los dos jóvenes salían de trabajar en la construcción de un local comercial, como lo narra uno de ellos.

“Cuando salimos, nos encontramos con una cuadrilla de Ejército y Policía que inmediatamente nos apuntó con los fusiles, con las armas, que nos pusiéramos la mano en el cuello. Nos llevaron contra un muro, un policía me ahorcó, me tiró al piso, mientras otros dos me esposaban, inmediatamente empezó la agresión; cinco o seis policías dándome puños, patadas”, dijo uno de los denunciantes.

Entre la oscuridad, una persona registró el momento en un video aficionado, dado a conocer por Noticias Caracol, en el que los uniformados los golpeaban insistentemente bajo la mirada de varios militares.