Dramático rescate de 17 personas secuestradas por el Clan del Golfo y Los Caparrapos en Antioquia

Las víctimas, durante seis meses, fueron objeto de abusos sexuales, ultrajes y obligadas a trabajar de manera forzosa en la selva.

Arrodillados y cerca de una fogata para ser ubicados por el helicóptero del Ejército, se encontraban los catorce niños y tres adultos en Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

Mientras el piloto sobrevolaba la zona, uniformados de la XIV Brigada descendieron para proteger a las dos familias a quienes integrantes del Clan del Golfo secuestró y se apoderó de sus bienes.

Como si esto fuera poco, además fueron víctimas de toda clase de abusos sexuales.

“Éramos una familia muy humilde, vino el terrorismo el grupo paramilitar, abusaron de la comunidad, siempre nos maltrataban nos abusaron cuantas veces querían, la niñas que tenían 13 años fueron violadas, a los maridos los maltrataban, las mujeres no podíamos hacer nada”, relató dramáticamente una de las víctimas, cuya identidad es protegida para preservar su vida.

Desde mediados del 2018, los delincuentes los obligaron a realizar trabajos forzosos, en vías y carreteras en medio de la selva.

“Cavar, banquear caminos, trochas, para ellos poder andar. Me tocaba coger una rula (machete) y ampliar (...) Nosotros nos encontrábamos muertos donde estábamos, no teníamos una salida”, describió otra de las víctimas.

En la operación de rescate participaron la Séptima División del Ejército, Policía, Defensoría del Pueblo y el ICBF. Alias ‘el Burro’, quien según las autoridades tenía la orden de asesinar a estas familias, fue capturado.

“Es así como logramos entrar y recuperar del conflicto a 14 menores de edad que estaban siendo ultrajados y obligados a trabajar para Los Caparrapos y para el Clan del Golfo. Se logra la recuperación de una niña a la que habían abusado y que ya estaba en embarazo”, explicó el general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército.

Los rescatados se olvidaron por unos instantes del dolor que padecieron, para agradecer a quienes les devolvieron la libertad, hoy más que nunca sienten que volvieron a nacer.