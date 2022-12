Dudas sobre emprendimiento serán solucionadas en el aire, desde el metrocable

¿Se imagina recibir una charla o consultoría sobre emprendimiento durante el recorrido en metrocable que lo lleva al Parque Arví? 50 emprendedores de Medellín podrán disfrutar de esta particular forma de recibir una asesoría gratuita en temas como innovación disruptiva, usabilidad, modelos de negocios, tácticas de mercadeo digital, design thinking, creación de historias y Jobs to be done.

El evento será el 25 de noviembre y hará parte de una de las actividades de la Semana Global del Emprendimiento que se realiza desde el 18 de noviembre. Durante 40 minutos, tiempo que dura el recorrido que va desde la estación de Santo Domingo hasta el Parque Arví, los asistentes podrán aclarar sus dudas en los temas seleccionados con expertos en la materia.

Para poder asistir, los interesados deben inscribirse en el sitio web de Startups Academy y esperar la confirmación, a través de correo electrónico, de la hora en la que debe presentarse en la plataforma de metrocable de la estación Santo Domingo.

Startups Academy capacita a personas para que sepan cómo enfrentarse al mundo del emprendimiento con conocimientos en diferentes vertientes como las económicas, financieras y comunicacionales.