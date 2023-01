Dueña de perro pitbull que atacó a varias personas en Sabaneta dio su versión de lo ocurrido

Karla Salinas aseguró que el animal que adoptó hace tres años no es agresivo y espera que no sea sacrificado.

Luego de difundirse un video en redes sociales, donde se observa a un perro de raza pitbull atacar a dos personas que se encuentran en un andén, al parecer, tras la orden de un hombre que lo pasea, el animal fue decomisado por las autoridades.

Publicidad

Karla Salinas, dueña del perro, en diálogo con Noticias Caracol dio su versión sobre los hechos y aseguró que el animal no es agresivo.

“La persona que aparece en el video no es el propietario, él simplemente es una persona se quedó a cargo porque yo viajé. Era el encargado de sacarlo a pasear, de sacarlo a hacer las necesidades y de asear la casa mientras yo no estaba”, manifestó la mujer que reside en el sector de Sabaneta donde ocurrieron los hechos.

En contexto: Hombre es señalado de drogar y entrenar un perro pitbull para que ataque a otras personas Salinas indicó que no es la primera vez que esta persona, quien es vecino suyo, paseaba al perro; en enero de este año también le había dejado a cargo su mascota.

“Esta vez también se lo dejé pues porque no hubo ninguna queja, no hubo ningún problema con él. De hecho, yo le pregunté a los vecinos que, si esa vez lo sacaba con bozal y con el collar y me dijeron que sí, que no se explican que paso esta vez”, afirmó.

Publicidad

Las autoridades fueron alertadas de varios ataques del animal por lo que fue decomisado por la policía ambiental.

La mujer aseguró que fue informada por el administrador de una fonda del sector donde se presentó el ataque que vieron al hombre que paseaba al perro darle droga.

Publicidad

Sin embargo, ante esta situación ella no ha podido obtener una respuesta o explicación del joven al que le había dejado a cargo el animal. De hecho, fue su hermano quien entregó el canino a las autoridades.

“Estoy en contacto con el jefe de policía ambiental, él me dice que el caso ya está con la Alcaldía de Sabaneta, que al perro le están haciendo unos exámenes a ver si es apto para convivir con personas “, explicó.

Salinas espera que el perro no sea sacrificado: “yo voy a pedir una resocialización, en caso de que no me lo devuelvan, que no lo sacrifiquen que de verdad el perro nunca ha sido agresivo”.

El perro se encuentra en un albergue en Guarne, donde ya fue examinado. Sin embargo, las autoridades ambientales quieren comunicarse con el joven que lo estaba paseando para saber qué orden le dio al animal para haberse comportado así, señaló la dueña.