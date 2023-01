Duque ofrece a Juan Fernando Quintero una reunión con el general Zapateiro

El presidente manifestó que aunque no conocía sobre la desaparición del padre del futbolista, ayudará para que se esclarezca lo ocurrido con él en 1995.

En esa fecha Jaime Quintero fue desaparecido en circunstancias que están por esclarecerse luego de ser llevado a prestar el servicio militar obligatorio a un batallón de Carepa, en el noroccidente de Colombia.

El caso volvió a estar bajo el interés de los medios porque Zapateiro fue nombrado comandante del Ejército de Colombia y tras conocer la noticia, la familia del futbolista de River Plate y la Selección Colombia reiteraron los cuestionamientos al militar para que expliqué que sucedió con su ser querido.

Y este 31 de diciembre, en diálogo con BLU Radio , el presidente indicó que habló con Quintero para que haya un acercamiento con Zapateiro y se esclarezca lo sucedido.

“Yo quisiera ser prudente en esto. Yo ya hablé con él (Quintero), pero no quiero hacer de esa conversación un diálogo político. Le tengo gran admiración y me parece que es uno de los grandes deportistas que tiene Colombia (…) Hablé con él y le dije que tendrá todo el apoyo del Gobierno para que se pueda esclarecer esa situación”, dijo Duque.

“Él me dijo, con esa forma madura y constructiva que tiene, que a lo único que aspira es que yo le ayudara con el tema. Me dijo que se quería reunir con el general Zapateiro y le dije que íbamos a propiciar esa reunión para que desde las puertas del Ejército faciliten todo el proceso que permita esclarecer este hecho”, añadió el mandatario.

En la entrevista, el presidente reiteró la admiración que siente por las habilidades deportivas de Quintero.

Sin embargo, según la familia de Quintero sigue en mora que las autoridades judiciales investiguen en lo penal lo sucedido, aunque ya un tribunal administrativo le negó a la familia de Quintero una demanda de reparación por la desaparición de Jaime Quintero.