Dura realidad: en Medellín van asesinadas 23 mujeres, más del doble que el año pasado

Este año los feminicidios en Medellín están disparados. Lo dicen las cifras del informe diario que entrega la Alcaldía.

A la fecha, en la capital paisa han sido asesinadas 23 mujeres, 13 más que el año pasado para la misma fecha. Esto quiere decir que en Medellín muere de forma violenta una mujer cada seis días.

La mayoría de ellas pierde la vida en medio de discusiones por temas pasionales.

Hallan enterrada a mujer cuyo hijo sobrevivió a un intento de... La última víctima fue identificada como Isabel Cristina Cano Correa, de 42 años, quien fue hallada en un hotel del centro de la ciudad envuelta en una cobija y con profundas heridas de arma blanca en su cuello.

En labores de campo de la Fiscalía se pudo determinar que Isabel Cristina se había registrado con su compañero sentimental en el hotel el 16 de mayo pasado.

Lea también: Presunto asesino de la niña en Aranjuez se quitó la vida tras lanzarse de los Juzgados de Medellín

Sin embargo, al día siguiente, su compañero se retiró del lugar después de haber tenido una fuerte discusión con la hoy víctima, a la cual no volvieron a ver.

Por esto, el administrador del establecimiento decidió ingresar a su habitación el día 18, encontrando el cadáver de la mujer.

Durante todo el 2016 fueron asesinadas en Medellín 37 mujeres, lo que quiere decir que para este año 2017, a la fecha, se ha cumplido el 62 por ciento del total de estos crímenes, y aún no se ha llegado a mitad de año.

En el 2015 murieron de forma violenta en Medellín 46 mujeres.

No deje de leer: Hombre asesinó a su mujer y con el mismo cuchillo intentó quitarse la vida

Denuncie

Gloria Luz Gómez, secretaria de las Mujeres de Medellín, ha manifestado que esta es una violencia de género.

El llamado que hace la secretaria hace es a identificar a tiempo las señales de violencia para activar de manera oportuna la ruta de atención y denuncia para la protección de las mujeres, los niños, niñas y adolescentes.

Para combatir los tipos de violencia contra la mujer, existe la Línea 123 Mujer, que funciona desde el 8 de marzo de 2013 las 24 horas del día durante todo el año y atiende casos de violencia física, sexual, psicológica o económica contra las mujeres.

Esta línea en el 2016 atendió poco más de 3.800 casos.