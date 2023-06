Así mataron a habitantes de calle para falsos positivos: "No bastó con ponerlos bonitos"

Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se trasladó a Medellín, ciudad donde se adelanta una nueva audiencia sobre los denominados falsos positivos. Uno de los temas centrales fue la victimización de los habitantes de calle para presentarlos como bajas en combate, otro horror en Colombia.

Muchas de las personas que hicieron su intervención eran madres, esposas, hijos o amigos de habitantes de calle. Según sus testimonios, se quedaron esperando el regreso de sus seres queridos, pues, desafortunadamente, la guerra se los quitó.

“Recordar la ilusión en esos muchachos contando que con la platica que se ganarían en ese trabajo, que les ofrecieron en una finca lejos de Medellín, cuando regresaran se comprarían una muda de ropa y un par de zapatos para subir a (ver) la familia... ‘la familia me ve estrenando y me recoge y no llego sucio’. Pero no regresaron, no bastó con ponerlos bonitos y la voluntad de no consumir un día antes de tan anhelada cita. Me decían: ‘Omaira, no vamos a consumir, vamos a lavar la ropita porque mañana alguien nos va a dar trabajo’. No bastó con eso”, relató Omaira Stella Montoya, de la red de habitantes de calle de Medellín.

Es que, de acuerdo con investigaciones de la JEP, de los 49 cuerpos de las víctimas de desaparición forzada y falsos positivos que fueron hallados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba al menos 17 tenían características de personas que, al parecer, eran habitantes de calle.

“Yo no creo equivocarme en afirmar que es la primera vez que la justicia colombiana escucha a los habitantes de calle en Colombia, que la sociedad colombiana los escucha. Los hemos convertido en ciudadanos y ciudadanas invisibles y esto es la justicia transicional, que las víctimas tengan voz, la voz de los que nunca han tenido voz, como en esta audiencia”, manifestó Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP.

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a este cara a cara entre víctimas y victimarios que inició el pasado martes en el municipio de Dabeiba, Antioquia.

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos y ahora los aceptan (…) Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones”, manifestó el exmandatario en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se pronunció: “Este es el peor crimen contra la humanidad cometido en la época contemporánea. Quienes lo aplauden o lo niegan, niegan la posibilidad sobre estas cenizas de construir la reconciliación de Colombia”, dijo el jefe de Estado.