Edificio en Medellín, sin licencia de construcción, deberá ser demolido

El propietario tiene dos meses de plazo y, además, deberá pagar una multa que asciende a $172 millones.

Todos los días, como desde hace 6 años, Óscar Granda sale muy temprano a comprar los insumos para su restaurante, ubicado en un edificio del barrio El Chagualo, en el centro de Medellín. Pero la mañana de este lunes conoció que su negocio, al igual que otros seis pisos de la estructura, tendrá que ser demolidos.

“Muy crítica, me parece muy difícil para mí. ¿Después, qué voy a hacer, cierto? Es un negocio que está acreditado y ahorita me quedaría sin empleo”, dijo Óscar a Noticias Caracol.

Según este hombre, el dueño de la edificación nunca notificó a los habitantes de la orden expedida por la inspección de control urbanístico, que obliga a demoler toda la estructura por no contar con una licencia de construcción.

“No hay revisión de ningún tipo de plano, no hay revisión de informe en materia de estructura, no hay garantía para las personas que allá habitan”, explicó el subsecretario de Gobierno de Medellín, Andrés Tobón.

El propietario tendrá que pagar una multa de 172 millones de pesos y encargarse de los gastos de la demolición.

“Se hizo sin licencia, sin cumplir con lineamientos arquitectónicos, ingenieriles y, por supuesto, sin cumplir Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín. Se va a demoler”, aseguró Tobón.

Según las autoridades, el edificio tiene que ser demolido en un plazo no máximo de 60 días, de los contrario habrá evacuación de las 12 familias que lo habitan y la misma Alcaldía procederá a tumbarlo.