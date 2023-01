Ejército investigará actuación de sus tropas debido a masacre de geólogos en Yarumal

La polémica en torno a si se pudo o no evitar el ataque contra los geólogos y trabajadores de la Continental Gold, está sobre la mesa.

Mientras los familiares de las víctimas se preguntan dónde estaba la fuerza pública horas previas al ataque, el Ejército anunció este martes que abrió una investigación para verificar la actuación de la tropas en la zona.

En contexto: ¿Se pudo evitar el ataque? Estas son las versiones encontradas sobre la masacre en Yarumal "No hay ninguna duda en que nuestros hombres no están involucrados ni en los disparos, ni en la acción contra los empleados de la Continental Gold, lo que se está investigando son las versiones de que se acercaran o no", indicó el general Alberto Sepúlveda, comandante de la Séptima División del Ejército.

Eso se da luego de que la multinacional en su último comunicado afirmara que llevo cabo con el Ejército una valoración de las medidas de seguridad del equipo que se encontraba en la zona.

"Como parte de nuestro proceso de evaluación continua de riesgos, el sábado 15 de septiembre desarrollamos en conjunto con el Ejército Nacional una valoración de las medidas de seguridad en campo, que concluyó con la decisión de acercar aún más las tropas a nuestro campamento, lo cual se hizo efectivo el domingo 16", señaló la empresa

Frente a esto, el gobernador de Antioquia ha asegurado que no recibieron formalmente ninguna solicitud especial de protección o de sacar a la comisión, por el contrario, dijo que la cuadrilla de la multinacional le pidió a los uniformados no acercarse a la zona.

