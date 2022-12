El 30% de los internos de Bellavista quedaría libre en menos de tres meses

La Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, para el tema carcelario, celebró el fallo de la Corte Constitucional, mediante el cual ordenó una serie de medidas urgentes al Inpec para superar la grave situación humanitaria que persiste en el sistema carcelario en el país.

En menos de 48 horas se hará la dotación de un colchón, cobija, sábana y almohada para todos aquellos presos que no tienen una celda.

El fallo ordena que en un plazo máximo de tres meses deberán quedar en libertad los internos que ya han pagado pena y a quienes por retrasos en trámites aún no se les resuelve la situación.

La Corte ordenó que en los penales se ajusten los horarios de comida “al común de la sociedad”, que haya agua potable en cantidad y frecuencia requerida por los internos, que la comida esté en óptimas condiciones de conservación, preparación y nutrición, que el sistema sanitario y las tuberías de desagüe y baños estén en buenas condiciones, entre otras.

Entre las medidas que se deben poner en práctica en menos de 48 horas, también se destacan disponibilidad continúa del servicio médico, con medicinas y personal suficiente.

Jorge Carmona, delegado de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá para el tema carcelario dijo que: “Bellavista es la vergüenza en el sistema carcelario a nivel nacional, pero también nos alegra muchísimo por lo internos y obviamente las familias”

Bellavista, que es un centro carcelario para 2.424 personas, alberga hoy más de 7.000 internos. La Corte Constitucional advirtió que vigilará el cumplimento del fallo y de no cumplirse podría haber orden de cierre para el centro penitenciario.