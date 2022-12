El abecé para que el Día sin carro en el Valle de Aburrá no lo sorprenda

Este viernes será la jornada ambiental en Medellín y los otros nueve municipios del área metropolitana. Atento a estos detalles.

La jornada, que por acuerdo municipal se debería celebrar todos los 22 de abril, este año se adelantó porque ese día cae sábado y la idea de las autoridades es que la celebración del Día del Planeta sea con una disminución en la emisión de contaminantes.

¿Cuándo y dónde?

El viernes el Día sin carro comienza a las 7:00 de la mañana y va hasta las 6:00 de la tarde en Medellín y los otros nueve municipios del Valle de Aburrá (Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado, Bello, Girardota, Copacabana y Barbosa).

¿Quiénes pueden circular?

Según el secretario de Movilidad de Medellín, Juan Esteban Martínez, las motocicletas de dos y cuatro tiempos solo podrán circular si el conductor va con parrillero.

Y los carros particulares estarán exentos si circulan con más de tres pasajeros.

Quienes presten servicio de domicilios, que cuenten con su debida identificación, también estarán exentos de la medida, así como los carros de bomberos, vehículos oficiales, los que funcionen a gas o sean eléctricos, explicó el Secretario.

¿Si no cumplo hay alguna sanción?

Sí. El incumplimiento de la medida genera una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, es decir 368.858 pesos.

¿Cuál es la contribución al medio ambiente?

Las autoridades estiman que dejarán de circular entre 80 y 100 mil vehículos en el área metropolitana. Además, que se incremente entre un 10 y un 15 por ciento los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte que, a diario, mueve cerca de 1’600.000 pasajeros.

¿Se suspende el Pico y Placa?

No. Los vehículos que tienen restricción este viernes solo podrán circular después de las 7:00 de la noche.

¿Y la congestión en el Metro?

Esa empresa de transporte tendrá en operación 52 trenes en circulación durante las horas pico para atender a los usuarios.

Por último, las autoridades invitan a que se use la bicicleta como medio de transporte alternativo.

Recuerde que el programa Encicla le presta una para que usted se mueva en la ciudad.

Consulte acá , para saber cómo acceder a ese servicio.



