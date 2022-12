El agua potable de Rionegro se contaminó con grasa

Una mancha grasosa sobre el Río Negro, alertó a las autoridades del municipio de Rionegro en el oriente de Antioquia, sobre una posible emergencia ambiental.

“Suspendimos la captación del agua del Río Negro, porque presentaba olor y capa de grasa, como hidrocarburo, hicimos pruebas en la laboratorio y descubrimos una mancha en la bocatoma”, expresó Ana María Mejía, gerente de Servicios Públicos de Rionegro.

A raíz de la emergencia, el 90 % del municipio se quedó sin agua potable, por lo que debieron suministrar carrotanques y suspender las clases en todos los colegios.

“Llegué de trabajar ahorita y toca buscar agua, ¿qué más vamos a hacer? Nos está perjudicando, pero que más se hace”, dice Elkin Echeverry, uno de los habitantes afectados.

Mientras que Samuel Moreno, piensa que la situación no debe preocupar, “porque viendo la situación en otras partes donde no hay agua, así que no nos vamos a desesperar por un ratico”.

Durante toda la noche personal encargado realizó labores de limpieza en los tanques. Y en el punto del vertimiento, una empresa especializada adelanta investigación. Los responsables no han sido identificados.

“Llegamos hasta un punto que está ubicado en el área de influencia del Aeropuerto José María Córdoba y de allí no hemos podido detectar cuál de los afluentes está causando el vertimiento”, explica mejía.

Se espera que en horas de la tarde se restablezca el servicio de agua en todo el municipio.