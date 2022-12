El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, votará por el sí en el plebiscito

En entrevista exclusiva para Blu Radio en la mañana de este martes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez dio a conocer su posición personal frente al plebiscito, que se realizará el próximo 2 de octubre.

Federico Gutiérrez aseguró que, en lo personal y penar del escepticismo, votará sí en el plebiscito porque es optimista, más desde lo político, no cree que las ideas de las FARC sean buenas en el país, terreno que debe pelearse desde lo político y con garantías democráticas.

“La posición personal mía, en lo personal, es lo que ponía yo justamente en twitter y es que yo quiero ser optimista frete a lo que viene para el país. Yo quiero dar ese primer paso y es dejarnos de matar”, dijo el alcalde.



Quiero ser optimista frente a lo que viene para Colombia. Dejar de matarnos es un gran avance. Que Farc hayan pedido perdón, también lo es. — Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 26, 2016

“Esto no quiere decir que esto es un sí a las FARC, pero esperemos que las FARC le cumplan al país. Yo creo que ellos han hecho mucho daño y ese modelo en armas no le sirvió al país, y creo que ese modelo del socialismo tampoco le servirá al país. Y qué haré yo desde mis espacios y mi política: pues seguir trabajando para que justamente ellos no sean una opción de poder, y eso se hace democráticamente”.

Federico Gutiérrez también aclaró que “yo la alcaldía no la he utilizado ni la utilizaré ni para promover el sí ni el No. Cada ciudadano debe tomar su propia decisión. Así como yo me informé, así como yo leí y escuché… Mire, por la alcaldía pasaron todos, los del sí, los del No, y siguen pasando, y nadie puede decir en la ciudad que hemos utilizado la alcaldía para uno u otro propósito”.



#AlAire "Respeto a los que dicen 'NO', pero me da duro ver que familias peleen por decisión el plebiscito": @FicoGutierrez en #MañanasBLU — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 27, 2016

Y reiteró que, si algo lo tiene tranquilo, es que el Fiscal General de la Nación se comprometió a rastrear todos los dineros de las FARC, dinero que debe ser utilizado para reparar a sus víctimas.

Esta es la carta que el alcalde le envió al presidente Juan Manuel Santos: