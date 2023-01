“El Alma no se toca”: estudiantes y profesores rechazan actos vandálicos en la U. de Antioquia

Con una manifestación pacífica, los universitarios mostraron su amor y respeto por la que ha sido la casa de miles de personas durante 216 años.

Tras los graves disturbios que ocurrieron anoche en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y el ingreso forzoso de algunos encapuchados al claustro, la comunidad académica rechazó tajantemente estos actos violentos.

Publicidad

Varios estudiantes se dieron cita a las 10:00 de la mañana a las afueras del claustro para demostrar el amor y el respeto que sienten por la Alma Máter.

Los universitarios pegaron carteles, letreros y flores en las porterías de la universidad, que ya completa dos días cerrada.

“Eso no es la Universidad de Antioquia, nosotros estamos haciendo acto de presencia para decirles que rechazamos esos hechos, lo sucedido el día de ayer, el abuso que se dio por parte de la Policía”, expresó uno de los manifestantes.

Por su parte, el rector de la institución, John Jairo Arboleda, aclaró que hasta el momento no se tiene una fecha fija para abrir las puertas del campus .

Publicidad

Mientras que no se determine que los explosivos instalados por encapuchados (el miércoles) no representan un riesgo para la comunidad académica, no se abre la universidad.