El angustioso relato de la familia de Doralba Agudelo, la psicóloga liberada en Ituango

“Muchas veces me dijeron que si no entregaba 500 millones de pesos me la mandaban picada en bolsas”, narra Javier Penagos.

El 26 de agosto de 2019 la vida de la familia Penagos Agudelo dio un angustiante giro, luego de que se enteraran del secuestro de Doralba Agudelo, psicóloga de 63 años, quien fue raptada en el corregimiento La Granja en el municipio de Ituango, Antioquia.

Según el esposo de la mujer, pasaron largos días de incertidumbre.

"Siempre recibíamos las llamadas de los captores bastante amenazantes; muchas veces me dijeron que si no entregaba esos 500 millones de pesos me la mandaban picada en bolsas", relata Javier Penagos.

Pasaron cuatros meses para que la esperanza volviera a tocar las puertas de esta familia, tras una llamada telefónica de Doralba en la que aseguraba que había sido abandonada en el monte y se había trasladado hasta San Andrés de Cuerquia.

"Un llanto de alegría, afortunadamente, se va transformando en satisfacción y esperamos que cada día vaya mejorando, que el todo poderoso nos permite compartir con ella largo tiempo", cuenta esperanzado, el esposo de Doralba

Después de buscar ayuda de las autoridades y realizar marchas por su libertad, al fin llegó la tranquilidad a la familia.

Mientras el esposo de Doralba se traslada a San Andrés de Cuerquia, ya se conocieron las primeras imágenes de la psicóloga en libertad, quien fue recibida con emoción por otros familiares y pobladores de la zona.

"Abrazarla, abrazarla muy fuerte porque pasó mucho tiempo sin verla, sin sentir su presencia con nosotros", dice Santiago Posada, nieto de Doralba.

De acuerdo con las autoridades, disidencias del frente 18 de las FRAC, que delinquen en el norte de Antioquia, estarían detrás de este secuestro.