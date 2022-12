‘El apachurrao’, famoso cantante paisa que por poco termina linchado en el centro de Medellín

Una historia de no creer vivió Leonardo Marín, reconocido por su canción ‘El apachurrao’, cuando se resistió a un atraco en la Plaza de Botero.

Según contó Marín en un concierto que brindó el puente festivo en Támesis (Antioquia), el viernes en la tarde cuando caminaba en ese sitio turístico de la capital antioqueña, una pareja de ladrones lo amenazó con armas blancas e intentó robarle sus pertenencias.

Al ver que el artista se resistió y salió a correr, los delincuentes gritaron que era un ladrón.

“Ya me había escapado de los ladrones, gracias a Dios. Me cogen de la mano los policías bachilleres, se acercan los ladrones a darme golpetazos, pata, puño, me quedaron chichones en la cabeza, rayones por la espalda”, relató.

“Cómo les parece, los policías, bachilleres, me cogen para que los ladrones me aporreen, Yo les decía que me llevaran a un CAI o una permanencia para aclarar las cosas. Los ladrones me decían que yo les había robado”, narró.

Para salvarse de la situación, contó Marín, salió a correr y buscó otros policías.

“Esos eran más profesionales, me llevaron al CAI y me pude librar de esos ladrones y de los bachilleres que eran cómplices. Sé que toda la autoridad no es así”, explicó.

La Policía aseguró que aún no hay una denuncia al respecto.

Este es 'El apachurrao', el éxito musical que hizo famoso a Marín: