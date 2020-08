El brutal golpe que un inadaptado le propina a una mujer en caravana uribista

Este jueves se conoció el caso de dos jóvenes que fueron agredidas por un hombre en medio de una caravana que se realizaba en Medellín a favor del expresidente Álvaro Uribe.

En sus redes sociales, Manuela Hoyos, la joven afectada, publicó un video en el que quedó registrado el momento en el que tanto ella como su amiga fueron golpeadas por un desconocido.

Según su relato, ella y su amiga salieron a grabar la caravana que estaba pasando por el sector del Aeroparque Juan Pablo II en la comuna de Belén y allí se cruzaron con un grupo de hombres, con los que se presentó una “cadena de agresiones físicas y verbales completamente desproporcionadas”.

“A mí me pegó en el estómago para que no grabara y luego le pegó a Luisa un puño en la cara. Hoy nos vigila desde la esquina y una vecina lo escucha diciendo que si no lo paran nos levanta a todas” escribió Hoyos.

La joven además aseguró que siente miedo y rabia por lo ocurrido, “pero nunca me he quedado callada, así como he sido voraz con defender a los demás, me lo debo a mí, a mi mejor amiga y a mis otras amigas”, subrayó.

Luego de conocer este hecho, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien calificó lo ocurrió de “inaceptable”, pidió la Policía Metropolitana ponerse al frente del caso y a la Secretaría de la Mujer brindar acompañamiento a las víctimas para que puedan entablar una denuncia formal.

He solicitado a la Policía Metropolitana actuar de forma inmediata sobre este caso, y a la Secretaria de la Mujer acompañar a las víctimas con nuestro equipo jurídico para que puedan entablar una denuncia formal.

¡Inaceptable! https://t.co/6Uk5tHNuNn — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) August 20, 2020

Por su parte, Juliana Martínez, secretaria de las Mujeres, también se pronunció a través del caso que ha generado repudio en la capital antioqueña.

“Rechazamos este hecho que atenta contra la integridad de estas dos mujeres en Medellín. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Hacemos un llamado a la ciudadanía a respetar las ideas y opiniones de otras personas”, manifestó.

Martínez señaló que ya se está entablando el contacto con las afectadas para acompañarlas en el proceso legal que decidan entablar en contra del agresor.