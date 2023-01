El cadete Juan Esteban Marulanda fue sepultado en Medellín

Familiares y amigos despidieron a otra de las víctimas del ataque terrorista en la Escuela General Santander en medio de demostraciones de cariño y admiración.

Juan Esteban encontró su muerte persiguiendo un sueño. El terrorismo le quitó a él su anhelo de combinar sus dos pasiones; los caballos y la policía. El joven de 19 años anhelaba ser carabinero de la institución.

Jhonny Andrés Vargas Marulanda, primo de Juan Esteban, manifestó: “Tuvo la oportunidad de estar en la policía, que era algo que él quería. Los caballos los amaba y los dos los supo conjugar muy bien, era un sueño que quería lograr y era el legado de su papá, que es un gran ejemplo”.

La familia Marulanda Orozco está destrozada. Dicen que la cobardía de los violentos les quitó a un ser querido. En medio de lágrimas, honores y mucha tristeza, dijeron adiós, por última vez, al cadete Juan Esteban.

“No somos capaces de asimilarlo todavía, es algo que no nos esperábamos, le arrebataron los sueños a un niño, a un hombre ejemplar de este país, destruyeron esta familia”, indicó Jhonny Andrés.

La policía le rindió honores al cadete y acompañó el dolor de sus familiares.

“Estamos muy unidos en el país, no sólo la policía, el país completo estamos unidos y el honor más grande que le podemos hacer a este héroe es el trabajo y la responsabilidad de capturar los culpables de este hecho”, dijo el general Fernando Murillo, director Nacional del Gaula de la Policía.

Juan Esteban y otros 19 estudiantes de la policía hoy son símbolo de heroísmo. Juan Esteban será recordado siempre no solo por su familia sino por amigos y el país entero, que también le rinde homenaje.