El calvario de una mujer que tiene su carro hace 15 días en los patios en Medellín

En un calvario se ha convertido realizar los trámites de comparendos en la Secretaría de Movilidad de Medellín. Los conductores denuncian que deben exponerse en largas filas y muchas veces, no reciben ninguna respuesta.

Una de las denunciantes es Sara Sierra, quien aparcó su carro en una calle del centro de la ciudad y media hora después notó que su vehículo no estaba: una grúa de la Secretaría de Movilidad se lo había llevado por parquear en sitio prohibido.

Consciente de su falta, esta profesora de danza, que trabaja justo al frente de donde se llevaron su vehículo, intentó recuperarlo pagando el comparendo, pero dicho trámite fue imposible.

“Llamé al tránsito más o menos cuatro veces a la semana, no me contestaron, nunca pude contactarme con algún asesor y nadie del tránsito que me diera la información que yo necesitaba y en el sitio web tampoco encontré nada para poder recuperar mi vehículo”, dice.

La misma situación viven decenas de ciudadanos que por estos días acuden a la Secretaría de Movilidad a darle curso a sus trámites: pasan por filas interminables, riesgosas por el contacto social, y la demora de los trámites es desesperante.

A través de comunicación escrita, la Secretaría de Movilidad de Medellín explicó que los retrasos responden a las medidas adoptadas por la pandemia y que la asignación de citas, hasta la fecha, se hace vía internet, situación que demora el trámite y por la cual Sara, por ejemplo, todavía no sabe si debe o no pagar la totalidad de del parqueadero por los 15 días que su carro lleva inmovilizado.