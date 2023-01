El cantante Jhon Alex Castaño, víctima de los fleteros en Medellín

Al artista le despojaron de sus pertenencias cuando el taxi en el que iba tuvo que detenerse en un semáforo. ¡Qué impotencia!

Jhon Alex Castaño, cantante de música popular conocido como ‘El rey del chupe’, contó en el programa La Red de Caracol TV como fue asaltado por los conocidos fleteros, ladrones dedicados al atraco a mano armada a ocupantes de vehículos.

El cantante de música popular Jhon Alex Castaño fue víctima de un robo en Medellín. El pasado sábado sufrió tras subirse a un taxi.



Sucedió el sábado 12 de octubre cuando, contó, iba concentrado en su teléfono celular. “Siento que tocan duró la puerta del taxi, lo que está tocando es un revólver, un arma”, relató el cantante.

Al ver al delincuente, Jhon Alex no vio otra opción que entregarle un anillo que tenía en una de sus manos. Sin embargo, al fletero no le bastó, abrió con violencia la puerta del vehículo, y le arrebató con sus manos los audífonos inalámbricos que Jhon Alex tenía en sus oídos.

“El muchacho abrió la puerta, se le notó mucho el susto, me arrebató el celular, me arrancó un audífono. Estaba más asustado que yo”, dijo el artista, quien aseguró que trató de hacer tiempo para que el asaltante se tranquilizara.

En esos segundos, que se le hicieron eternos, Jhon Alex contempló la posibilidad de agredir al delincuente. “La mente piensa y uno se pregunta, ¿lo empujó? ¿Será que se lo arrebató (el teléfono)? ¿Le pegó un puertazo? Yo me reventé la cadena y la tiré al piso. Se me hizo eterno ese cambio de semáforo”, recordó el reconocido intérprete, oriundo del Eje cafetero.

Por fortuna, recalcó, tuvo la paciencia para dejar que el delincuente se marchara, y así no poner en peligro su vida. “Gracias a Dios que me dio calma en un momento esos y no reaccioné mal, como le pasa a otros que por un reloj, una cadenita o un simple celular han perdido la vida”, indicó.

El hecho fue denunciado ante las autoridades, porque “tenemos que hacer valer la ley”, aseguró Jhon Alex quien cuestionó la actitud del taxista que los transportaba. Me quedan hasta dudas del conductor del taxi porque no lo vi asustado, me quedan dudas de todo”, recalcó.

Pero esa no fue la única vez que Jhon Alex fue víctima de los ‘amigos de lo ajeno’. El cantante reveló cómo fue asaltado por otros fleteros en otra ocasión en Bogotá.