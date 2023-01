El chat privado de El Patriota y su grupo de Resistencia Civil Antidisturbios en Antioquia

Allí uno de los integrantes habla de 150 pistolas taser para hacer frente a los vándalos. Además, se hace referencia a equipos para denunciar a agitadores y se exhiben documentos privados de la Policía.

Una semana después de que el polémico abogado Jaime Restrepo, más conocido como ‘el Patriota’, anunció en compañía de otras personas la creación de un grupo llamado Resistencia Civil Anti Disturbios en Antioquia para denunciar a los vándalos que protagonicen hechos de violencia en el paro nacional, se creó un grupo en WhatsApp para coordinar los movimientos de sus integrantes.

Como sus administradores figuraban varias personas, entre ellas ‘el Patriota’ y otras más que liderarán las acciones a desarrollar durante este jueves en las cinco manifestaciones que del paro nacional se programaron en la capital antioqueña.

Uno de los más llamativos aparecía identificado como Luis Emilio Arboleda. Su participación allí fue una de las más recurrentes y llamativas, particularmente, por los ofrecimientos que hizo a sus compañeros.

“Me llegaron 150 pistolas taser para electrocutar a posibles agresores si alguno esta interesado me avisa (sic)”, publicó el martes a las 11:31 a.m.

La oferta iba acompañada por la imagen de una ilustración de la acción de una taser sobre varias personas.

Este tipo de armas es similar a la usada por la policía para someter a quien esté alterando el orden público y también por algunos ladrones. De hecho, en un reciente caso ocurrido en Bogotá, una persona falleció luego de recibir una descarga eléctrica propinada por delincuentes luego de oponerse a un asalto.

Al ver lo escrito por esta persona en el grupo de WhatsApp de la Resistencia Civil Antidisturbios, su creador le llamó la atención.

“Hombe, ese tema de esas taser y eso, no manden eso por este grupo, eso no tiene nada que ver aquí, eso no. Eso es un arma letal y nosotros no vamos a salir armados. Ni con un cortaúñas si quiere, esa vaina la promueven por otro grupito. El que esté interesado la promueve en otro grupo. Aquí la pelea es con los argumentos, con la ideología y con la ley, aquí no nos vamos a poner a promover que palos, que garrotes, que navajas, nada de eso”, dijo ‘el Patriota’ por medio de un audio enviado a sus compañeros.

“El que quiera por otro grupo hacer comercio, hágale hermano, pero por aquí, cero, con todo respeto eso sí no lo permito aquí, porque eso se presta para malinterpretaciones y que después salgan a decir que nosotros estamos consiguiendo armas no letales para salir a hacer cagadas el 21. Por favor Luis Emilio, prudencia hermano”, manifestó el líder del grupo.

Noticias Caracol habló con Luis Emilio Arboleda, el hombre recordado por varios escándalos en Medellín , entre ellos destrozar una bandera LGBTI.

Negó que haya sido la persona que compartió la oferta de taser en el grupo. Dijo que su teléfono ha sido hackeado varias veces en los últimos días.

También manifestó que está dispuesto a infiltrarse en las marchas junto a varios de sus compañeros para denunciar a los vándalos.

“Vamos a estar en las marchas, puede que la que salga del ITM. Ahí estaremos 10 o 20 infiltrados en la marcha y, si vemos que va a ocurrir un desmán, lo vamos a grabar. Y si aparece un encapuchado, lo vamos a grabar y le vamos a pasar información a la Policía para que lo retiren o lo capturen”, dijo.

Además, Noticias Caracol contactó al abogado Jaime Restrepo, ‘el Patriota’, quien negó que vayan a participar de cerca en las marchas. “Vamos a estar tras bambalinas, siempre en el marco de la constitución y la ley”, dijo.

Y al ser consultado sobre el tema, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, sostuvo inicialmente vía WhatsApp, desconocer este tipo de grupos, a pesar de que ya ha hecho pronunciamientos al respecto.

“No sé de eso. Eso no existe en ningún lado. Sería con ellos que lo anunciaron. Porque formalmente no hay nada”, escribió el oficial.

Sin embargo, Noticias Caracol conoció una carta firmada por el general, en la que se dirige al grupo Resistencia Civil Antidisturbios y le recuerda que debe ceñirse a la ley en caso de querer participar en las manifestaciones y le agradece por abrir canales de comunicación con la institución.

La carta fue calificada por el oficial como “unos documentos que no son públicos” en los que les “doy respuesta a un ciudadano".

El alto oficial recalcó que nadie está autorizado para hacer justicia por mano propia.