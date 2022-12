El ‘corrientazo’ sube en Medellín, la sequía está incrementado los precios

El precio de los alimentos sube y también el del menú en algunos restaurantes de la ciudad.

“Va tocar subirle un poquito, porque la verdad si está subiendo mucho lo que es el arroz y la papa. De $8.500 o $9.000 subiría a unos $10.000 si siguen las cosas como van”, afirma Édgar Ruíz, vendedor de comidas.

En el caso de los vendedores del popular ‘corrientazo’, muchos comerciantes se la ingenian para no perder clientela.

“Si la papa está muy cara no se hace de una manera frita si no, se hace otra, como un puré, unas yucas o ensalada diferente a lo que está más caro ese día”, dice Claudia Sánchez, otra vendedora de comidas.

Los comensales sienten este ‘corrientazo’ ya no sólo en su estómago, sino en su bolsillo.

“Todo sube, pero no el salario, el salario sigue lo mismo”, expresa Jhon Jairo Uribe, comensal en este tipo de restaurantes.

Los vendedores de los insumos para restaurantes también sienten el alza, Santiago González, comerciante, dice que “la papa subió de ayer a hoy 150 pesos, y la criolla entre 1.000 y 1.200, un precio muy elevado. Nos empezó a afectar, y hoy entraron muy poquitos carros de Bogotá, de aquí de la región”.

Analistas explican que el alza se ve en el tomate, la arveja, la papa sabanera y la criolla.

“Un promedio está entre 1.500 y 2.000 pesos más por cada producto. Un porcentaje del 15 al 20%”, confirma Alfonso Marín, analista de mercado.

Las frutas como maracuyá, piña y aguacate también subieron de precio.