“El del Igac es un mapa chimbo”: Luis Pérez, al referirse al debate de Belén de Bajirá

Este viernes se dio un fuerte pronunciamiento del gobernador de Antioquia en el Concejo de Medellín sobre la disputa entre Antioquia y Chocó por ese territorio.

Con sus palabras, el mandatario departamental puso en duda la legitimidad del mapa publicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) en el que ubicó a Belén de Bajirá, Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente, antes corregimientos de municipios antioqueños, en Chocó.

No deje de ver: Es oficial: Belén de Bajirá le pertenece al Chocó

“La verdad, viendo toda esa argumentación y recordando ese adagio popular del cheque chimbo, no tengo nada más que decir que el mapa del Igac es un mapa chimbo”, dijo Pérez.

La jornada estuvo acompañada de otros cuestionamientos a Juan Antonio Nieto, director del Igac, por la decisión de publicar un nuevo mapa de la región.

Director del IGAC es declarado persona no grata en Antioquia por la... Belén de Bajirá es un territorio ubicado en la región del Urabá que esconde riquezas incalculables en coltán, uranio, tierras productivas y recursos hídricos, pero que ha estado sumido en la pobreza que raya con el olvido estatal.

Le puede interesar: Coltán, uranio, cobre y oro: entre las riquezas que esconde Belén de Bajirá

Estos son otros pronunciamientos publicados por concejales de Medellín y Diputados de Antioquia que asistieron al debate dado hoy en el Concejo.



Es una irresponsabilidad del Gobierno Nacional afirmar que Belén de Bajirá es de Chocó, por levantar el paro en ese Dep. #UrabaEsAntioquia pic.twitter.com/jSusF3ahJK — Simón Molina (@simonmolinag) June 16, 2017

#UrabáEsAntioquia | El @igacColombia entregó a Belén de Bajirá al departamento de El Chocó en medio de un paro cívico. @ConcejoMedellin. — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) June 16, 2017

Advertisement

Sobre Belén de Bajirá: pic.twitter.com/ZyAIen3Mdu — Daniela Maturana Agudelo (@dany_matu) June 16, 2017

Antioquia y Choco han sido departamentos hermanos, hago un llamado al Gobierno Nacional para q no juegue con el territorio @ConcejoMedellin — JaimeCuartas (@JaimeCuartas) June 16, 2017

Los antioqueños tenemos razones de tipo legal que fundamentan nuestra preocupación por el destino de Belén de Bajirá. #UrabáEsAntioquia pic.twitter.com/H4CanpOBXe — Aura Marleny Arcila Giraldo (@amarlenyarcilag) June 16, 2017

Advertisement