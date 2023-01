El desahogo del alcalde de Valdivia por el sufrimiento de su gente a causa de Hidroituango

Jonás Darío Henao aprovechó la ronda de preguntas de los periodistas y les cantó unas verdades a EPM y a la Gobernación de Antioquia.

Sucedió luego de que un periodista le preguntó cómo le preocupa la protección de las comunidades, pues su municipio tiene en el corregimiento de Puerto Valdivia la población más cercana al proyecto.

El mandatario estaba ubicado a la derecha en la misma mesa en la que hacía minutos habían hablado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; el gerente encargado de EPM, Jhon Maya Salazar; el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez; y el alcalde de Ituango; Hernán Darío Álvarez.

Desde allí dijo: “Desde ayer que se tuvo la reunión del cerramiento de casa de máquinas, el Cuerpo de Bomberos y el Consejo Municipal de Riesgos ya están todos pendientes de que nada pase”.

Seguido, lanzó una serie de críticas y dio a conocer su preocupación por el sufrimiento al que ha sido llevada la población durante la emergencia, que completa ocho meses.

Nueva contingencia por hallazgo de socavón en Hidroituango “Veo que todo el mundo habla del proyecto, que se salve, pero nadie habla el bienestar de 7.000 personas evacuadas, donde todo el mundo ya está retornando, pero donde no se han prestado todos los servicios que se deben de prestar”, manifestó Henao ante la mirada desconcertada de algunos funcionarios y la sorpresa de la prensa.

Sus palabras le pusieron picante a una rueda de prensa en la que se dieron a conocer detalles técnicos de la nueva contingencia sufrida en el proyecto hidroeléctrico, el más grande que se construye en Colombia.

“El servicio en salud: yo sé qué EPM me puede cubrir todo y no escatima gastos, pero es que EPM no maneja hospitales y el alcalde tampoco es médico. La verdad, no hay servicio en salud para atender 13.000 personas que atiende Puerto Valdivia, entre campesinos porque la mayoría son de veredas aledañas”, agregó.

“En el tema educación: se están organizando las escuelas, pero es que hay varias escuelas que no retornan todavía y nadie se hace pendiente de todo. La verdad, uno como alcalde se siente impotente. A veces… yo aquí vengo mucho a la Gobernación (de Antioquia, ubicada en Medellín a unas cinco horas de camino desde el municipio), voy mucho, pero la lentitud es más de lo que yo hago viniendo a estas entidades”, indicó.

Puerto Valdivia fue el gran damnificado con el destaponamiento del túnel del río Cauca que provocó una borrasca en mayo: hubo casas destruidas, daños en el centro de salud local y una posterior declaratoria para que el pueblo fuera reubicado. Sus familias fueron ubicadas en carpas en albergues temporales y algunas se resistieron a seguir en esa condición y retornaron a sus casas desafiando la alerta declarada por las autoridades, pues no estaban cómodas.

“Lo que queremos es que así como en la contingencia, que allá llegó todo el mundo, por qué no han vuelto a ver en qué se prestan los servicios”, se preguntó el mandatario de ese municipio.

“Lo más importante para mí es la atención de la gente y la gente en Valdivia está muy paciente y no van a hacer ningún escándalo, pero la gente sí está sufriendo”, concluyó Henao.

Presidente Duque ordena activar Puesto de Mando Unificado por nueva crisis en Hidroituango