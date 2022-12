El desesperado mensaje de Juan Fernando Quintero contra los extorsionistas

Las autoridades tratan de dar con el responsable de una extorsión de la que fue víctima el futbolista Juan Fernando Quintero.

El deportista, que milita en el Porto (Portugal), dio a conocer en su cuenta de Facebook que una persona robó sus contraseñas de Twitter e Instagram, en las que él es un usuario recurrente

“Quiero contarles que ayer tuve un problemita: me hackearon las redes sociales, el Twitter, el Instagram, están hablando de una cuenta falsa de Facebook”, dice el deportista paisa en un video colgado a las redes sociales en el que se le ve molesto.

“Se están haciendo pasar por mí, engañando la gente, espero que no crean, que me ayuden, me colaboren, a denunciar a esta persona. Espero que en pocos días tenga solución, se recuperen las cuentas o volver a crear otras. Que la gente se dé cuenta de lo que está pasando”, agregó.

Esa información, y alguna que indica que el mismo extorsionista que robó información a Quintero lo ha hecho con otros famosos, está en manos de las autoridades.

Al deportista le están exigiendo por medio de mensajes de Whatsapp cinco millones de pesos para reintegrarle sus contraseñas.