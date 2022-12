El desgarrador relato de dos niños que se vieron obligados a dejar la escuela para poder trabajar

Los pequeños hacen parte de los 224 niños que han sido rescatados de la explotación laboral y que fue conocida por el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.

“Trabajaba de 4 a 10 de la noche vendiendo dulces a la moneda, a lo que me deseaban colaborar”, contó uno de los niños.

“Me daba mucha pena y salía corriendo, a veces me daba rabia que uno se arrimaba y le cerraban la ventana como si los fuera a robar… o se le llevaban a uno los confites”, agregó otro de los pequeños.

Como ellos hay un grupo de 224 niños que dejaron a un lado el trabajo, para empezar a estudiar.

“Entre 2016 y esta fecha de 2017 (12 de junio) tenemos 224 casos de niños y niñas en situación de trabajo infantil y tenemos 43 casos de lo que llamamos explotación económica o laboral de niños y niñas”, explicó el secretario de Inclusión Social de Medellín, Luis Bernardo Vélez.

La cifra de menores de edad trabajando en todo el país preocupa a las autoridades.

"869 mil niños que no están estudiando que no están siendo amados, obviamente tiene que preocupar al país. Y todos como sociedad tenemos que seguir trabajando para que esto no continúe de esta manera", dijo Cristina Plazas, directora del ICBF.

Las autoridades creen que algunos ciudadanos se encargan de patrocinar el trabajo infantil.

“Desafortunadamente algunas empresas que utilizan a los niños, es un tema de explotación laboral para pagarles menos y entregarles los productos así que este no es sólo un asunto del estado”, dijo Vélez.

La pobreza, violencia intrafamiliar, desempleo y las redes de explotación infantil, son algunos de los factores que influyen para que los niños sean más vulnerables ante este flagelo.