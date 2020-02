El digno sepelio que recibió la primera víctima de falsos positivos identificada en Dabeiba

Después de 18 años de una incansable búsqueda, la familia de Edison Lexander Lezcano Hurtado cerró la herida de su desaparición.

Lezcano Hurtado fue identificado por Medicina Legal tras las labores de exhumación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz en el cementerio Nuestra Señora de las Mercedes de Dabeiba, Antioquia.

El joven campesino despareció el 18 de mayo del 2002, cuando tenía 23 años. Según recuerda su familia, fue raptado por militares un domingo en la mañana, cuando se dirigía a trabajar la tierra; era agricultor.

“Nadie daba razón, me decían que ahí estaba, pero me encontré con unos militares los cuales me hacían cualquier cantidad de preguntas de él y me decían que él no era ningún agricultor y que pertenecía a un grupo armado", recordó su expareja y madre de su primer hijo, Nohelia Rengifo.

Sus restos ahora reposan en una bóveda con su nombre, en el mismo campo santo donde fue enterrado con más de 30 cuerpos que fueron exhumados en las últimas semanas y que aún están sin identificar.

Con el sepelio de Edison Lexander Lezcano, además de cerrar las heridas de su familia, se dignificó su muerte.