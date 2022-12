El DIM buscará hoy una sagrada clasificación ante la U. Católica

Foto: Wílmer Meneses (Izq.) disputa un balón con Leonardo Castro. Tomada de DIMoficial en Facebook.

AFP.

El ecuatoriano Universidad Católica intentará este miércoles, en el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana ante el colombiano Independiente Medellín, sacarle partido al empate conseguido en la ida.

El combinado local, que pasa por un mal momento en el campeonato ecuatoriano -décimo entre 12 equipos en la segunda fase del torneo- espera darle una alegría a su público de Quito.

"Tenemos una gran oportunidad de pasar de ronda y no podemos dejar de aprovecharla. Vamos a tratar de utilizar las mismas armas que utilizamos allá (en Medellín): quitarles la pelota, apretarlos en todas las líneas y si tenemos una ocasión convertirla para estar tranquilos", declaró a la prensa el delantero argentino nacionalizado ecuatoriano Luis Miguel Escalada.

"Es un equipo que maneja muy bien la pelota, como todo equipo colombiano (...). Es un equipo peligroso, intentaremos no dejarles pensar", agregó.

"La llave está abierta para los dos, si nos marcan se nos va a complicar mucho. Saldremos fuertes desde el primer minuto para aprovechar la altura de Quito (2.800 metros sobre el nivel del mar)", advirtió el defensa Robert Arboleda.

El equipo ecuatoriano tendrá enfrente a "El Poderoso", vigente campeón de la liga colombiana, que llega con cinco victorias seguidas en el torneo local y con la idea de enmendar una eliminatoria que se les puso adversa en el partido de ida, al empatar 1-1 enMedellín.

"Necesitamos futbolistas que estén en condiciones y que sepan jugar esta clase de partidos. Vamos a escoger a los mejores once inicialistas", dijo el entrenador de la escuadra antioqueña, Leonel Álvarez, a la prensa local.

"No es fácil jugar en Ecuador, pero no nos da temor. Vamos a salir a proponer como siempre. Estoy convencido que tendremos una gran presentación para pasar de fase", agregó.

El vencedor de la serie se enfrentará en la segunda fase del torneo al ganador entre el paraguayo Sportivo Luqueño y el uruguayo Peñarol, que disputan este martes su partido de vuelta.

El partido se disputará este miércoles 17 de agosto a las 16:30 en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

El encuentro será dirigido por la terna argentina encabezada por el árbitro Darío Herrera, quien estará acompañado en las bandas por Cristian Navarro y Ariel Scime.

Probables alineaciones:

U. Católica: Hernán Galíndez - Marcos López, Robert Arboleda, Alejandro Espinosa, Wilmer Meneses - Hamilton Prado, Horacio Orzán, Elvis Patta, Romario Ibarra - Jordy Caicedo, Luis Miguel Escalada. DT: Jorge Célico.

Medellín: David González - Marlon Piedrahita, Hernán Pertuz, Andrés Mósquera, Luis Tipton - Dídier Moreno, John Hernández, Christian Marrugo, Luis Carlos Arias - Leonardo Castro, Juan Fernando Caicedo. DT: Leonel Álvarez.