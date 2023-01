El Dj que pone la música que se escucha en las estaciones del metro de Medellín

Sus notas se oyen durante 15 horas, los siete días de la semana y tienen el poder de cambiar el estado de ánimo de miles de usuarios.

Así lo dejan ver en redes sociales algunos de los cerca de un millón 200 mil pasajeros que a diario mueve el metro de Medellín en sus 10 líneas.

El responsable de esto permaneció en el anonimato hasta hace un par de años cuando su empresa colgó un video en Youtube. Esto le permitió al mundo saber lo que para su mamá, Marta Elena; su papá, Jorge León; y sus hermanos Diego Alejandro y Johanna, ya no era un secreto: que John Bayron Romero Palacio, un medellinense de 44 años, era la voz institucional del metro.



Sin embargo, pocos ahondaron en su labor, que va más allá de emitir mensajes institucionales de la Cultura Metro en sus 74 estaciones, esa campaña que permite que los antioqueños quieran al sistema como si fuera su propia madre.

John Bayron es desde hace 17 años (2001) el encargado de que las pulsaciones del metro se muevan entre diferentes escalas y ritmos musicales.

“Empiezo a las 6:00 de la mañana. Lo primero que suena es el himno nacional, luego el de Antioquia y después el del Metro”, explica el DJ.

Pero ese apenas es el inicio de una jornada que va hasta las 9:00 p.m. (aunque John Bayron trabaja hasta las 4:30 p.m.) y en la que suenan a través del centro de producción de sonido del Metro unas 210 canciones.

Por esa emisora desfilan los mejores temas de Soda Stereo, los Rolling Stones y hasta Vicente Fernández y Maluma.

“Nos movemos mucho por la emotividad de los días: a las 6:00 a.m. no arranco con rock pesado. Inició con música motivacional como Gloria Stefan, Andrés Cepeda, que lleve a los usuarios a hacer un viaje distinto”, cuenta.

Y lo ha logrado. Para Hernán Mejía, exdirector de Los 40 principales en Medellín y el hombre que le permitió al Metro conocer la voz de John Bayron, su calidad ha llevado a que desde los alto parlantes del sistema se comunique mucho más que las estaciones de parada.

“Ha evolucionado el metro, te indican sobre qué hacer en sus alrededores y no se vuelve cansón, la gente viva una experiencia distinta”, manifiesta Mejía.

De esa manera, recuerda John Bayron, también lo sienten algunos pasajeros. “Me han llamado desde las estaciones a pedir que les repitamos la canción, me dicen los funcionarios que los usuarios alegan que no se montan al tren hasta que se las repita”.



