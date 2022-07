El drama de Alejandro, niño de 12 años que pesa 132 kilos: “Está que colapsa”

Una familia en Bello, Antioquia, clama por apoyo en la atención del caso de obesidad mórbida de Alejandro Pineda, un niño de apenas 12 años que pesa 132 kilos.

“Alejandro Pineda es el niño menor de la casa. Alejandro es un niño que sufre varias enfermedades, es autista, bipolar, sufre de esquizofrenia, tiene una paresia focal en el lado derecho de la cabeza y tiene obesidad mórbida”, cuenta Lucía, madre de Alejandro.

La mujer señala que son múltiples los tropiezos que debe enfrentar con la EPS Sura, por esto hace un llamado a las autoridades competentes.

“Es una persona que utiliza pañales, entonces la EPS Sura me dice que ellos no me dan los pañales para el niño, porque el niño tiene que estar de cama para que me los puedan dar. Él tiene problemas también gastrointestinales”, señala.

“Nosotros pedimos por favor ayuda al Estado, una ayuda integral, porque las citas nos las dan hasta cinco meses después”, reclama.

Al testimonio de Lucía, se suma Salvador Palacios, director de la Fundación Gorditos de Corazón: “Tiene síndrome de Prader-Willi. Se toma más de 20 medicamentos al día, pero tenemos una situación lamentable, porque padece casi seis enfermedades huérfanas, asociadas a su obesidad. Está que colapsa todo su cuerpo”.

Palacios también hace énfasis en la salud mental del menor y la necesidad urgente de ayuda para esta familia.