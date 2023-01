El drama de una colombiana embarazada que está varada en México

La joven denuncia que, a pesar de su estado y de que finalizó los estudios de su maestría, no ha recibido ayuda del gobierno para regresar y dar a luz a su hijo.

Paula Camila Osorio y Gabriel Esteban Duque viven una dramática situación por el cierre de fronteras a causa del coronavirus.

La pareja recibió en enero la feliz noticia de que serán padres, pero, por su maestría, la joven madre vive en Cuernavaca (México) desde julio de 2018.

Por su embarazo y la contingencia del COVID-19, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos autorizó a Paula para retornar a Colombia antes de terminar el semestre -que finaliza la primera semana de junio- por lo que compró tiquetes para el 8 de mayo y así dar a luz a su bebé en compañía de sus seres queridos. Sin embargo, el vuelo fue cancelado porque al país no pueden llegar viajes internacionales.

“Ella se ha comunicado varias veces, y a través de varios funcionarios, con el consulado de Colombia en México y la han incluido en la lista de cientos de colombianos que se encuentran varados en México. No obstante, le confirmaron algo que ya le habían dicho: que a pesar de ser madre gestante, de que ya prácticamente concluyó su semestre académico y de que su permiso de residencia y beca solo se extienden hasta julio no es prioridad para el Estado colombiano justamente por tener permiso de residencia, es decir, por no ser turista”, informó la pareja en una carta difundida a través de sus perfiles de Twitter.

Lo más preocupante para la familia Duque Osorio es que Paula sufre de un trastorno mixto de ansiedad y depresión, situación que se agravaba en medio de la desesperación y la ansiedad de no poder volver a casa.

“Ella no puede tener el bebé en México pues su residencia se acaba antes del parto y, además, sus ingresos becarios se extienden solo hasta julio. Eso significa que no solo no está equipada emocionalmente para parir sin ninguna compañía y ser mamá primeriza en soledad -en un país que no es suyo- sino que tampoco contará con recursos económicos para el parto, que está programado para agosto, ni para los meses posteriores”, añade la pareja en la misiva.

La familia estima que los gastos serían de aproximadamente 11 millones de pesos colombianos, valor en el que se incluye el parto particular, el mantenimiento de Paula y el bebé y los tiquetes para volar a su tierra natal, recursos con los que no cuentan.

Paula también diligenció el formulario de Migración Colombia ‘Cuéntanos cómo estás’ y llenó los formularios que le entregaron de forma particular en el Consulado en México con la esperanza de encontrar ayuda y garantizar el bienestar que su hijo Joaquín y ella necesitan en este momento.