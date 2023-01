El drama de una familia en Medellín que busca ayuda para niña de 7 años que sufre sobrepeso

Ella es Danna Michel, cursa el grado segundo y pesa 95 kilos. Debido a esta condición tiene dificultades para respirar, caminar y hasta para dormir.

"Me siento muy incómoda, cuando yo estoy acostada me tengo que parar porque me estoy ahogando y sentada pues casi no soy capaz de dormir", manifestó la menor.

Pero las consecuencias que carga Danna no solo están relacionadas con su salud, pues su aspecto físico la ha convertido en un blanco de burlas entre sus compañeros de clases.

"En mi colegio me la paso muy aburrida, porque me hacen mucho bullying, me dicen gorda y a mí no me gusta", expresó.

Según Fernando Barrientos, padre de Danna, la niña comenzó a subir de peso a partir de los tres años, sin embargo, las pocas veces que ha recibido atención medica no le han dado un diagnóstico certero ni le han iniciado algún tipo de tratamiento.

"Cuando ella tuvo seguro la llevábamos pero nunca le decían nada, le mandaban alguna cosita, pero nunca le hizo provecho nada", señaló el padre de Danna.

Actualmente la menor no se encuentra afiliada a ninguna EPS, debido a que hace aproximadamente un año, su padre se encuentra desempleado, por lo que piden ayuda profesional para mejorar la calidad de vida de Danna.