El drama de una familia paisa que perdió a su hermana mayor en accidente de tránsito en Argentina

Sandra Yuliana Tavera, de 36 años, viajaba en compañía de su esposo y su hija Luisa, de 15 años. La joven está en coma inducido en una clínica de ese país.

Con tan solo 13 años, Ana Sofía, la hija menor de la colombiana fallecida en Argentina, asumió la responsabilidad de llamar a su familia en Medellín y contar lo sucedido.

Las hermanas Tavera López recibieron la trágica noticia el pasado viernes, mientras se organizaba para ir a trabajar y cumplir con sus responsabilidades.

Laura relata que su hermana mayor, Sandra, estaba de paseo en Puerto Madryn en compañía de su hija Luisa y su esposo Jaider, pero de regreso a su casa en Trelew (Argentina) sufrieron un accidente .

“Se les metió un auto y trataron de esquivarlo, pero como la calle estaba tan mala el carro se volcó. El esposo de mi hermana alcanzó a salir, pero mi hermana y mi sobrina, que estaban sin cinturón, salieron expulsadas del carro”, describe la joven.

Tras el aparatoso siniestro, Sandra y su hija Luisa se llevaron la peor parte, mientras que su esposo solo recibió algunos golpes. Por fortuna, su hija menor, Ana Sofía, no viajaba con ellos.

“Mi sobrina está hospitalizada, en coma inducido, porque sufrió lesiones en la columna, una de sus piernas se la fracturó en cuatro partes, se lastimó un pulmón y la tienen con mangueras y oxígeno”, narra Laura Tavera.

Sandra vivía en Argentina hace cinco años, en compañía de sus dos hijas menores y su esposo, y trabajaba como independiente. Su hija mayor, Valentina vive en Medellín.

Johana, una de las hermanas de la víctima, viajó en compañía de Valentina hasta la Patagonia, para hacerse cargo del funeral y sus sobrinas. Sin embargo, sus recursos no son suficientes, por eso, solicitaron ayuda.

“Nosotros nos comunicamos con Cancillería, pero ellos dijeron que económicamente no nos podían ayudar y repatriar el cuerpo sale muy costoso entonces decidimos que le hicieran en funeral allá y traer las cenizas para darle sepultura acá en la ciudad”, cuenta Laura.

Se espera que Valentina llegue con las cenizas de su madre el domingo. Johana se quedará en Argentina para cuidar de sus sobrinas, pues Luisa está muy grave. Además, debe conseguir los permisos y el dinero necesario para traerlas a Medellín.

La familia Tavera López compartió su historia y busca ayuda económica. Quien desee apoyarlos puede comunicarse al número 321 614 86 75.