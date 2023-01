El drama de una humilde familia en Medellín que debe repatriar a joven que murió en Perú

La víctima, de 21 años, falleció en un accidente. Ahora sus seres queridos se las ingenian para recoger una gran suma de dinero.

Luis Mateo Holguín Vásquez murió tras chocar en su moto contra un árbol en Cajamarca, Perú.

El joven, oriundo de Medellín, vivía en el vecino país desde hace tres años y medio en compañía de su esposa y su hijo de tres meses. Allí, se ganaba la vida con un negocio de comidas y era barbero.

Juan Camilo Gómez, uno de sus amigos, recuerda que Luis venía cada año a Robledo, al occidente de la capital antioqueña, para visitar a su familia.

El pasado domingo 28 de julio, Mateo se accidentó a eso de las 7:00 de la mañana, pero no resistió y, después de tres días en el hospital, murió.

Ahora sus seres queridos viven con la incertidumbre de no poder traer su cuerpo y despedirlo, pues para hacerlo deben pagar 14 millones de pesos, dinero con el que no cuentan.

“La familia ha estado recogiendo y han hecho actividades, pero solo tienen 2 millones de pesos. Y nosotros vendiendo comida como sancochos, arroz con leche y chorizos, tenemos un millón”, relata Juan Camilo.

La madre de Luis Mateo viajó a Perú y buscó ayuda en la embajada y las únicas opciones que le dieron fue pagar la suma de dinero que se están rebuscando o cremarlo y traer las cenizas a Colombia, algo con lo que su familia no está de acuerdo, pues el joven es el menor de tres hermanos.

Amigos y familiares de Luis han buscado ayuda en la Fuerza Aérea y en la Alcaldía de Medellín, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Por lo que esperan soluciones del Gobierno Nacional.