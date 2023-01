El drama de una madre que no puede trabajar para mantener a su hijo que sufre parálisis cerebral

El pequeño Jean Carlos tiene 13 años y padece parálisis cerebral desde su nacimiento. Su mamá, doña Martha, vive de su labor como estilista. Sin embargo, por la pandemia, no ha podido trabajar desde hace dos meses.

“Jean Carlos debe tener compañía durante las 24 horas, ya que él tiene una parálisis cerebral total, o sea él es totalmente dependiente de nosotros; solamente es el cuidado que uno pueda dar y la alimentación tiene que ser muy cuidadosa, ya que se le tiene que dar cada tres horas”, relató Martha Cardona.

Publicidad

A la ausencia de trabajo se suma la responsabilidad con la agencia de arrendamientos, dice que el millón 200 mil pesos que debe de pagar mensualmente no los tiene. Por lo que buscó algún acuerdo con la entidad.

“La agencia dice que no ve motivos para terminar el contrato ya que está pandemia no da para terminarlo, entonces ellos piden que pague el canon de arrendamiento que son tres meses o quedarme los seis meses y cumplir el contrato, pero no es posible porque yo solo recibo dinero del trabajo como estilista”, explicó la madre de Jean Carlo.

Ahora doña Marta busca la manera de que la agencia haga alguna excepción y así mudarse a la casa de su mamá, para que le ayude con el niño y así poder buscar algún ingreso, para seguir cuidando -de cómo ella dice- la luz de sus ojos.