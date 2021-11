El drama de víctima de 'Otoniel' que llegó desplazada a Medellín con sus 11 hijos

Aleida es una mujer cabeza de familia que, a los 40 años, se desvela por sus 11 hijos nacidos y el doceavo que espera en su vientre. Es desplazada de Turbo, Antioquia, por el Clan del Golfo, en ese entonces liderado por alias ‘Otoniel’, hoy capturado.

“Todo se quedó allá atrás, los cultivos, el arrocito, el plátano y las gallinas, todo. Lo poquito que teníamos allá se quedó”, cuenta Aleida María Gómez.

De sus 11 hijos, siete son menores de edad. Un solo celular es lo único que tienen para hacer las tareas. La mayor debe pasar noches en vela hasta que le toque su turno para consultar los deberes escolares del día siguiente.

“Hasta yo me animé a estudiar, pero no pude porque no me daba pues”, señala Aleida.

Su casa está construida con tablas y en un terreno de difícil acceso. Ella no sabe qué hará en 3 meses, cuando llegue la hora de dar a luz a su hija.

“Visitamos la casa de Aleida, está en una zona de alto riesgo, ella vive ahí como con algunos de sus hijos, no tienen todo para ir a estudiar, sus camas están totalmente destruidas, la comida no les alcanza para todos”, dice Felipe Pino, creador de la iniciativa 'Días Para Contar'.

La mujer asegura que hay días en los que sus siete pequeños deben acostarse sin comer y que no le dan trabajo en ningún lugar por estar en embarazo.

“Es muy duro uno ver que a veces se queda uno sin qué echarle a la ollita como para darle a sus hijos”, manifiesta.

Aleida sueña con estudiar la primaria en las noches y poderse graduar del colegio, todo para trabajar por sus hijos.