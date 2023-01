El drama que viven los empleados de Coltabaco porque se quedaron sin sustento para sus familias

Decenas de trabajadores en Medellín realizaron un plantón para rechazar el cierre de la empresa y exigir un mejor proceso de liquidación.

Con el mismo sentimiento, decenas de empleados de Coltabaco se concentraron a las afueras de la sede. Con cánticos y mensajes se fueron en contra de la decisión de cerrar las plantas de producción.

“Es muy impactante para todos los trabajadores y para sus familias, especialmente para las de nuestros cultivadores, que se van a quedar completamente en la calle”, comentó Juan Libardo Rojo, empleado de Coltabaco.

Aunque la producción fue cerrada, decenas de trabajadores llegan diariamente desde las 6:00 de la mañana, se uniforman y cumplen turnos. La nostalgia y la incertidumbre dicen, se convirtieron en su bastón.

“Aquí ha quedado toda una historia de vida, yo llevo 33 años en la compañía, incluso cerca de los 34. Ha sido todo un trasegar histórico, de aporte al desarrollo de una industria tabacalera que hoy toma la decisión abruptamente de darle un golpe letal a los intereses de los trabajadores”, relató Jhon Jairo Arboleda Gómez, empleado de Coltabaco.

Adolfo lleva 11 años sirviendo a la tabacalera, aún con ánimos, lucha por no perderlo todo con esta decisión, al igual que su compañero Juan.

Yo tengo mi esposa, mi hogar y mis tres hijas, entonces es una incertidumbre total por no saber qué va a pasar de acá para adelante, porque yo tengo unas hijas pequeñas que están apenas empezando una educación” contó Adolfo Serna Martínez, auxiliar de bodega de la empresa.

“Nuestra propuesta es que nuestros trabajadores salgan muy bien arreglados para mitigar un poco el impacto”, explica Juan Libardo Rojo.

Desde Coltabaco respondieron a las peticiones realizadas por los empleados durante la manifestación pacífica.

“Contemplan en promedio sumas equivalentes a 4 años y medio de remuneración y en varios casos, llegan a un equivalente de hasta 11 años aproximadamente, los ingresos mensuales promedio de los colaboradores, son de 4 millones y medio”, explica Carlos Guzmán, vicepresidente de asuntos corporativos de Coltabaco

Varios empleados seguirán asistiendo a la empresa hasta que no lleguen a un acuerdo de liquidación.