El dramático relato de don Arturo, sobreviviente de la tragedia en el barrio Santander

Este hombre de 73 años, el último en ser rescatado de los escombros, perdió a su hija, su nieta y su casa. Su fe en Dios sigue intacta.

Luego de ser atendido en un centro asistencia, Carlos Arturo Osorno, de 73 años, regresó a la carrera 78C con calle 112, el lugar donde estaba su casa.

Frente a las ruinas que dejó el colapso de la vivienda, el hombre habló con Noticias Caracol sobre la tragedia en la que perdió a su hija y a su nieta de 13 años.

“Cuando mi diosito no lo necesita a uno, mejor dicho, donde yo muestre donde estuve, nadie me cree”, dijo mientras recordaba que estuvo bajo escombros varias horas, hasta que organismos de socorro lo encontraron y lo rescataron esta madrugada.

“Pero como yo ando con fe en él, no me creo muy buena gente, pero con fe en él, me ha ayudado en todo lo que yo soy. Ya eso se cayó, que sea lo que Dios quiera”, manifestó en agradecimiento al Altísimo por estar aún con vida.

Posteriormente rompió en llanto: “No me duelen sino mi hija y mi nieta, de resto eso no es nada para mí”.

Don Arturo atendía un negocio en el sótano de la vivienda del barrio Santander, en el noroccidente de Medellín. El colapso de la propiedad dejó tres personas muertas y tres lesionadas, una de ellas don Arturo.