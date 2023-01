El duro cuestionamiento de la JEP a la Fiscalía por los desaparecidos en la comuna 13 de Medellín

Durante la audiencia pública, los magistrados de la Justicia Especial para la Paz pusieron en duda el trabajo del ente investigador por la falta de resultados.

Doña Margarita Restrepo perdió a su hija hace 17 años en medio de la Operación Orión en Medellín, pero aún no sabe dónde está su cuerpo.

Ella al igual que decenas de víctimas esperan razón de cerca de 250 personas que permanecen desaparecidas. Sus restos, al parecer, podrían estar en La Escombrera de San Javier, en la comuna 13.

"Estamos en el desespero sin saber qué hacer y esperamos que en esta audiencia, tengo mucha fe, nos van a dar una esperanza grande y la JEP le va a exigir a la institucionalidad”, comentó Margarita Restrepo, víctima y líder del movimiento ‘Mujeres caminando por la verdad’.

"La idea es saber qué han hecho y qué falta por hacer y, sobre todo, tenemos la esperanza puesta en la Justicia Especial para la Paz", Luz Amparo Mejía, ‘Madre de la Candelaria’.

Precisamente en la audiencia entre las víctimas y la JEP, que se realiza en Medellín, el magistrado Alejandro Ramelli, cuestionó duramente a la Fiscalía por no tomar medidas urgentes frente estos casos.

“No ha emprendido ningún tipo de acción contra los propietarios, los administradores o precisamente una acción de extinción de dominio por ser un sitio donde se han cometido múltiples delitos”, señaló Ramelli.

La tensión fue mayor cuando se puso en duda la cifra de desaparecidos entregada por la Fiscalía.

“Yo me pregunto, pasados 16 años, ¿qué es necesario y qué ha sucedido para que no se haya consolidado una cifra de las víctimas de desaparición forzada en la comuna 13?”, dijo el magistrado de la JEP, Gustavo Salazar.

“Con posterioridad a la Operación Orión, comenzamos a recibir denuncias acerca de desaparición, pero no todos denunciaron”, respondió una delegada de la Fiscalía durante la audiencia.

De esta manera la JEP determinará si se toman medidas cautelares, con el cierre de lugares como La Arenera y La Escombrera en la comuna 13, donde podrían estar los cuerpos de los desaparecidos.