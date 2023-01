El emotivo mensaje de Maluma que quedó opacado por un error que le 'pescó' un fan

El artista compartió un mensaje que dejó pensando a muchos de sus seguidores.

Sin embargo, un error de ortografía que se le fue al cantante en su publicación no pasó desapercibido.

Maluma escribió: "tengo una familia que amo y me ama infinitamente, tengo mucha gente que me quiere, otros que no (que para mí siempre van a hacer fans confundidos)".



La publicación ha contado con miles de me gusta y una respuesta positiva de los fans. Pero uno de ellos le recalcó al artista este error que se le pasó por alto.

En la frase: "que para mí siempre van a hacer fans confundidos", el seguidor corrigió al cantante que debió escribir "van a ser fans".