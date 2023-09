Él es Ángel David Salazar, el pequeño de 8 años que lloró tras fiesta de cumpleaños en su escuela

La reacción de Ángel David Salazar, un niño que por primera vez tuvo una fiesta de cumpleaños en su escuela, ha conmovido a miles de personas. Este pequeño campesino de bajos recursos le dejó una gran lección al mundo.



Ángel David Salazar no creyó que a sus 8 años iba a tener una fiesta de cumpleaños, pero su sueño se hizo realidad y fue en su escuela en Ebéjico, Antioquia, donde fue sorprendido.

Un video muestra al menor ingresando a su aula de clases. Al escuchar la canción de cumpleaños queda estupefacto, con una expresión incrédula ante semejante obsequio, pero a los pocos segundos lleva sus manos al rostro y estalla en lágrimas.

Al terminar la canción y contar hasta 8, los años que Ángel cumplió, todos los niños se funden en un inocente y caluroso abrazo grupal que terminó en risas.

“Cuando yo entré me puse feliz, hasta me puse a chillar. Cuando me vieron me abrazaron, me dijeron 'cumpleaños feliz'”, expresó el niño. Dos emprendedoras y algunos estudiantes de la Institución Educativa Presbítero Gabriel Yepes Yepes se unieron por esta causa.

Finalmente, las lágrimas de Ángel se fueron y apareció una gran sonrisa, la cual usó para posar en las fotos junto a su ponqué y demás decoraciones de la serie animada Paw Patrol.



Luisa Fernanda Jaramillo, madre de Ángel David, comentó que no había podido celebrar los cumpleaños del pequeño “por falta económica, porque no he tenido plata suficiente y tengo cuatro hijos”. También comentó que su hijo sueña con “montar en avión, estudiar bastante para ser una mejor persona”.

“Fue muy impactante, muy bonito, quisimos resaltar la empatía de sus compañeros”, recalcó Sami Leticia Martínez, una de las organizadoras del cumpleaños de Ángel David Salazar.

“Muchas gracias, mi Dios les pague, gracias por este día tan bonito, Dios los bendiga”, concluyó el pequeño.

Aunque la celebración de cumpleaños fue memorable para Ángel David, también lo fue para todos aquellos que aportaron un grano de arena para cumplirle su sueño.