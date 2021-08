Él es Juan David Gallego, reconocido como el silletero más berraco en la Feria de las Flores

Con broche de oro, Medellín cerró este domingo la Feria de las Flores. Como es costumbre el último evento fue el Desfile de Silleteros, el cual se realizó en el estadio Atanasio Girardot. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Juan David Gallego, reconocido como el silletero más berraco.

Fueron 510 las silletas que desfilaron y entre las que, en una difícil elección del jurado, se definieron las ganadoras en las categorías: infantil, junior, emblemática, monumental, artística, tradicional y comercial.

El ganador absoluto fue Luis Felipe Londoño Londoño, de la vereda El Placer, quien además se llevó el premio a la silleta artística.

Como novedad de esta versión del desfile, se creó una categoría especial como un homenaje al silletero más berraco. El honor lo obtuvo Juan David Gallego Atehortúa, quien adaptó su silleta a una silla de ruedas para desfilar con ella al lado de sus vecinos, amigos y compañeros.

“Se premia el esfuerzo, el valor, la berraquera, la historia de vida. Hoy, Juan David Gallego nos ha sacado lágrimas a todos, porque su historia de vida, la lucha que ha dado para salir adelante después del accidente que tuvo hace año y medio, no rendirse y decir yo construyo mi silleta”, expresó el alcalde Daniel Quintero.

El joven de 24 años sufrió un accidente en su bicicleta hace año y medio. Anteriormente había estado en el desfile, en el que había ganado en la categoría junior y solo hace dos años había quedado en cuarto lugar del Desfile de Sillteros 2019, en la categoría artística.

Luego del accidente trató de participar en el desfile realizado en el corregimiento de Santa Elena en 2020, cuando la feria se pospuso por la pandemia del COVID-19.

“Hay una oportunidad de seguir adelante, de adaptarnos a las situaciones que nos ponga la vida. Por eso quiero agradecer, principalmente, a mi familia, a los amigos. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital, luchando por salir adelante, es una lucha cuando te dice el médico que vas a quedar en silla de ruedas para toda tu vida. A mí me asustaba mucho no volver a cargar una silleta, pero decidí emprender la inclusión”, manifestó el silletero.

Su historia, pujanza y creatividad se llevaron el amor y aplausos del público.

En su silleta, Juan David plasmó este mensaje: “No desperdicies tiempo. Ama, valora y cuida”.