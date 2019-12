El espectáculo de gigantescos globos solares que se tomó el cielo envigadeño

Un show marino le dio colorido a este 31 de diciembre en el sur del área metropolitana y atrapó las miradas de cientos de familias.

El espectáculo corrió por cuenta del kraken, un animal mitológico de 68 metros de longitud que se paseó por cada una de las tribunas de la cancha de El Dorado, en Envigado.

El tiburón martillo, calamares, medusas, tortugas y hasta erizos hicieron parte del show globero.

Para los visitantes como Felipe Mcnish, el espectáculo de los globos es lo mejor que ha visto en su vida.

“¡Uy, muy lindo! Es la primera vez que vengo y este es el mejor espectáculo que he visto, el globo, los globos espectaculares, cómo vuelan y me encanta que no sean de fuego, porque el fuego causa incendios”, dijo Felipe.

Ana Cristina García también contó cómo fue su primera experiencia en este festival de globos solares.

“Es fabulosa, es primera vez que vengo, estoy emocionadísima, vengo de Nueva York y le estoy mandando a todos mis amigos, los videos, es hermoso”.

Las familias se unieron, celebraron, los niños gozaron y hasta las mascotas se robaron las caricias.

Alejandro Uribe, el director del evento, contó de qué se trataba la celebración.

“Este año estamos cumpliendo 19 años, celebrando con la temática Viaje al fondo del mar, vamos a tener 15 globos desde los 10 metros hasta los 50”, explicó.

Con espectáculo en el cielo le dijeron adiós al 2019 y todos en la unión de la familia esperan recibir un mejor año.