“El Estado no se puede seguir arrinconando”: llamado del alcalde de Frontino ante hostigamientos

Delincuentes hostigaron el CAI de Policía de Frontino, en Antioquia , donde varios uniformados tuvieron que resguardarse ante el ataque. Jorge Hugo Elejalde, alcalde de esa población hizo un llamado al Gobierno nacional.

“Nos están hostigando el puesto de la Policía donde hay 5 policiales. Nuevamente hacerles un llamado a la fuerza pública, que no me dejen esos muchachos allá solos, que el Estado no se puede seguir arrinconando”, manifestó.

Las acciones de grupos armados en los últimos días también se han sentido en el departamento de Nariño, donde recientemente presuntos miembros del Clan del Golfo vandalizaron una chiva en la que viajaban integrantes de la alcaldía.

En este fin de semana del Día de la Madre, que prometía ser exitoso en ventas, el comercio tuvo que cerrar.

La Policía y el Ejército hacen acompañamiento a las caravanas seguras en las vías de 35 municipios.