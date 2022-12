El exparamilitar alias ‘El Alemán’ sale de la cárcel

Por solicitud de la defensa, el magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, Olimpo Castaño Quintero, ordenó sustituir la medida de aseguramiento intramuros que pesaba en contra de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, ex jefe del bloque 'Elmer Cárdenas' de las autodefensas, por una medida no privativa de la libertad.

Durante la audiencia celebrada este jueves, en el piso 17 del edificio de justicia José Félix de Restrepo de Medellín, no hubo oposición de la Fiscalía, ni del representante de víctimas, ni del ministerio público, a las pretensiones de la defensa, por considerar que estaba ajustada a la Ley 975 de 2005.

De acuerdo con lo expuesto por su defensor, Rendón Herrera contribuyó al esclarecimiento de la verdad en muchos hechos, participó activamente en procesos de resocialización y entregó bienes para la reparación de las víctimas, como la ordena la denominada ley de justicia y paz.

El abogado dijo además, que el pasado 27 de febrero su cliente cumplió ocho años físicos de prisión desde su postulación en el año 2007. Este también es un requisito para solicitar la sustitución de la medida.



Para obtener este beneficio el postulado se comprometió a no salir del país, a presentarse a las diligencias judiciales en las que sea requerido, a no acercarse a las víctimas y a observar buena conducta.



En el año 2011, alias ‘El Alemán’ fue sentenciado a ocho años de prisión por el reclutamiento de 309 menores de edad al citado bloque paramilitar. La sentencia fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En la actualidad la Fiscalían adelanta audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos contra Fredy Rendón Herrera, por más de 2.000 hechos delictivos cometidos en Antioquia, Córdoba y Chocó.

Entre los casos figuran masacres, desplazamientos forzados, 17 delitos de violencia sexual basada en género y nuevos reclutamientos de menores, entre otros.

En diciembre siete familiares de alias ‘El Alemán’ , quien también es hermano de Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, fueron asesinados en el municipio de Amalfi, nordeste antioqueño.

